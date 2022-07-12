Защитник сборной Украины Матвиенко может стать игроком «Аякса»

Руководство «Аякса» заинтересовано в подписании центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко. Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко.

По словам специалиста, 26-летний футболист находится в шорт-листе нидерландского клуба. Также Вацко добавил, что амстердамцы рассмотрят возможность приобретения игрока «горняков», если команду покинет Лисандро Мартинес. Ранее отмечалось, что аргентинского защитника хотят подписать «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Матвиенко является воспитанником академии «Шахтера». Всего в составе клуба из Донецка он отыграл 131 матч, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

За сборную Украины защитник провел 51 встречу. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 11 миллионов евро.