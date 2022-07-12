В «Зените» назвали фейком информацию об интересе «Арсенала» и «Вест Хэма» к Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся новости о том, что центральный полузащитник клуба Вендел может стать игроком команды АПЛ.

Ранее стало известно, что 24-летнего хавбека хотят подписать «Арсенал» и «Вест Хэм». При этом отмечалось, что оба клуба уже отправили официальные запросы по трансферу футболиста петербуржцев.

– «Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются Венделом? Это фейк, – приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российский клуб он отыграл 56 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 19 миллионов евро.