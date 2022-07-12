Агент Вагнера Лава заявил, что его клиент ждет предложения от ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, клиентом которого является экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, оценил возможное возвращение футболиста в стан армейцев.

Отметим, что с 1 июля 38-летний бразилец стал свободным агентом после того, как он покинул состав датского клуба «Мидтьюлланд».

– Вагнер всегда заинтересован в возвращении в ЦСКА. Мы всегда ждем приглашения от клуба. Сейчас открыты к предложениям, – приводит слова Феррейры Sport24.ru.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил 124 гола и отдал 53 ассиста. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.