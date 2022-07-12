Российский нападающий Ильюченко подписал контракт с «Сеулом»

Пресс-служба южнокорейского клуба «Сеула» объявила о переходе нападающего Станислава Ильюченко.

Отмечается, что 31-летний россиянин заключил с командой однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Ильюченко является уроженцем Калмыкии. При этом он воспитывался в академии немецкого клуба «Вестфалия».

В Южную Корею футболист переехал в 2019 году, став игроком «Пхохан Стилерс». Затем он выступал за «Чонбук Хендэ Моторс», в составе которого форвард стал чемпионом страны.

В прошедшем сезоне Ильюченко забил четыре гола в 23 матчах.