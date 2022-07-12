Экс-защитник «Краснодара» Налдо входит в сферу интересов «Спартака»

Бывший центральный защитник «Краснодара» Налдо может вернуться в РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Спартака» рассматривает возможность подписания 33-летнего бразильца этим летом. Отметим, что с 1 июля этого года футболист стал свободным агентом после того, как покинул «Антальяспор».

Напомним, Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17. Всего за «быков» он отыграл 24 матча, забив два гола. Также в своей карьере футболист защищал цвета «Эспаньола», «Хетафе», лиссабонского «Спортинга», «Болоньи», «Удинезе», «Крузейро» и «Гремио».