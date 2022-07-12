Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина» для поддержания формы

Стало известно о том, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба находится в расположении «Рубина».

Согласно информации «Спорт-Экспресса», 33-летний футболист будет поддержать физическую форму в стане казанцев до тех пор, пока не определится со своим новым клубом.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.