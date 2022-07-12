Жирков не пополнит состав «Урала» в летнее трансферное окно

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков, в данный момент пребывающий в статусе свободного агента, не станет игроком «Урала» этим летом. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что 38-летний футболист рассматривает вариант с завершением своей профессиональной карьеры из-за отсутствия достойных предложений.

– Юрия Жиркова у нас точно не будет, – приводит слова Иванова Sport24.ru.

Напомним, что с января этого года Жирков выступал за «Химки». Всего за подмосковную команду он отыграл три встречи, не отличившись результативными действиями. По окончании сезона-2021/22 опытный футболист расторг контракт с клубом РПЛ.