«Эспаньол» выкупил контракт арендованного у «Краснодара» полузащитника Вильены

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что центральный полузащитник Тонни Вильена окончательно покинул российский клуб.

Как отмечает источник, руководство «быков» согласовало с «Эспаньолом» условия полноценного выкупа контракта 27-летнего нидерландца.

Напомним, Вильена выступал за «Краснодар» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

С января по май хавбек защищал цвета «Эспаньола» на правах аренды – на его счету один гол и один ассист в 17 встречах за каталонцев.