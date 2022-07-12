Экс-голкипер «Уфы» Беленов перейдет в «Рубин» на правах свободного агента

«Рубин» усилится бывшим вратарем «Уфы» Александром Беленовым.

Как сообщает телеграм-канал «Честность не порок», 35-летний футболист присоединится к казанскому клубу на правах свободного агента.

12 июля стало известно о том, что Беленов расторг контракт с уфимцами. Он выступал за команду из Башкортостана с февраля 2017 года – на его счету 165 проведенных матчей, в которых он пропустил 179 голов и 54 раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Спартака», «Кубани», «Анжи» и «Салюта».