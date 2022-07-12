Петржела сравнил «Зенит» и «Спартак» с автомобилями Ferrari и Renault

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказал свое мнением по поводу петербургского клуба, а также его принципиального соперника – «Спартака».

Отметим, что 9 июля подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России, одержав разгромную победу над красно-белыми со счетом 4:0.

– «Зенит» – это Ferrari, а «Спартак» – старенький Renault Logan. Можно сказать, что Renault популярнее Ferrari, потому что на этой машине ездят в десятки раз больше людей. Но популярность не всегда означает успех и качество. Болеть за «Зенит» – это привилегия. Не все могут позволить себе ездить на Ferrari, поэтому выбирают машину попроще, – цитирует Петржелу Sport24.ru.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).