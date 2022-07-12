«Химки» объявили о возвращении в клуб швейцарского нападающего Адеми

Форвард «Химок» Кемаль Адеми, выступавший за «Падерборн» на правах аренды во второй половине сезона-2021/22, вернулся в расположение подмосковной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

По информации источника, 26-летний швейцарец уже провел первую тренировку за химчан в преддверии старта нового сезона чемпионата России.

Напомним, что Адеми пополнил состав «Химок» в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Фенербахче» составила 800 тысяч евро. Всего за российскую команду футболист отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два результативных паса.

Действующий контракт нападающего с химчанами рассчитан до 30 июня 2024 года.