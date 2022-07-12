Дзюба тренируется в «Рубине» для подготовки к новому сезону, он намерен выступать в Турции

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба находится в «Рубине» для того, чтобы подготовится новому сезону, сообщает RT.
По данным источника, Дзюба хочет перейти в клуб турецкий суперлиги, но переговоры затянулись из-за особенностей местного футбольного рынка.
Форвард получал предложения по проведению тренировок с московскими командами, но выбрал «Рубин» из-за его главного тренера Леонида Слуцкого, в методиках которого уверен. Напомним, что Дзюба работал вместе с Леонидом Викторовичем в сборной России.
источник: «RT на русском»