«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Ливерпуль» в первом матче под руководством тен Хага

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче победил «Ливерпуль» со счетом 4:0.

В составе команды, которую по окончании прошлого сезона возглавил Эрик Тен Хаг, забивали Джейдон Санчо (13-я минута), Фред (30), Антони Марсьяль (33) и Факундо Пеллистри (76).

Отметим, что встреча прошла на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд) и стала первой для Эрика тен Хага на посту главного тренера «манкунианцев».

Напомним, что «Ливерпуль» прошлый сезон АПЛ завершил на втором месте (92 очка), а «Манчестер Юнайтед» – на шестом (58).

Добавим, что первый матч в новом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет на своем поле. 7 августа «манкунианцы» сыграют против «Брайтона». «Ливерпуль» первую встречу в английской премьер-лиге сезона-2022/23 проведет также 7-го числа. Подопечные Юргена Клоппа в гостях встретятся с «Фулхэмом».

Товарищеский матч

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 4:0 (3:0)

Голы: Санчо, 13, Фред, 33, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Хитон, 70), Далот (Маласиа, 46), Линделеф (Байи, 46), Варан (Уан-Биссака, 46), Шоу (Теллес, 46), Мактомини (ван де Бек, 46), Фред (Пельистри, 46), Фернандеш (Эланга, 46), Санчо (Сэведж, 46), Марсьяль (Диалло, 46), Рэшфорд (Икбал, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 46), Мабайя (Александер-Арнолд, 46), Филлипс (ван Дейк, 46), Гомес (Конате, 46), Чемберс (Робертсон, 46), Хендерсон (Фабиньо, 46), Мортон (Алькантара, 46), Карвалью (Кейта, 46), Эллиотт (Хилл, 46), Диас (Салах, 46), Фирмино (Нуньес, 46).