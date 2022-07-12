19-летний полузащитник ЦСКА Дауров перешел в «Аланию»

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего полузащитника своей системы Руслана Даурова в «Аланию».
«Стороны завершили оформление полноценного трансфера», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армейцев.
По данным Transfermarkt, хавбек обошелся «Алании» в 25 тысяч евро и подписал с новым клубом двухлетний контракт.
В системе ЦСКА Дауров был с 2019 года, и провел за основную команду всего один матч в прошлом сезоне Кубка России, сыграв 74 минуты и не отличившись результативными действиями.
источник: ПФК ЦСКА