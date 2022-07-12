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Защитник Пейчинович покинул «Факел»

Сербский футболист завершит карьеру, если не найдет новую команду.
Защитник Пейчинович покинул «Факел»
12 июля 2022 19:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Факел"

Сербский защитник Неманья Пейчинович покинул воронежский «Факел».

«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Пейчинович выступал за «Факел» с 2020 года, провел за клуб 49 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне воронежский клуб вышел в российскую премьер лигу, заняв второе место ФНЛ.

Помимо «Факела» Пейчинович выступал за «Локомотив», где стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Футболист также играл за сербские «Рад», ОФК, «Црвену Звезду», «Вождованц», немецкую «Герту», французскую «Ниццу» и китайский «Чанчунь Ятай».

источник: Sport24.ru
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