Василий Березуцкий назвал приколом публикацию о своем назначении в клуб «Бей Беги»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий дал комментарий по своему назначению на пост помощника главного тренера клуба медиалиги «Бей Беги».

О данном варианте продолжении карьеры Березуцкого ранее сообщила пресс-служба «Бей Беги».

«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую. Но давать какие-то советы обязательно буду. Причем не только этой команде, а еще и Jipsy», - приводит слова Березуцкого Sport24.ru.

«Бей Беги» был создан летом 2022 года футболистами «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией.

Игроками медиакоманды являются в том числе бывшие защитники клубов РПЛ Андрей Ещенко и Тарас Бурлак.