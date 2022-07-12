Божович назвал предателями легионеров, покинувших российские команды

Бывший тренер нескольких РПЛ черногорец Миодраг Божович осудил иностранцев, которые покинули российские команды, несмотря на действующие контракты.

«Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России», - приводит слова Божовича Sport24.ru.

Напомним, что ФИФА 7 марта разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать свои контракты с российскими командами. 21 июня это разрешение было продлено до 30 июня 2023 года.