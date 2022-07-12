«Карабах» выбил польский «Лех» из розыгрыша Лиги чемпионов

«Карабах» на своем поле обыграл «Лех» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В составе азербайджанской команды голами отметились Кади (14-я и 74-я минуты), Филип Озобич (42), Кевин Медина (56) и Аббас Гусейнов (77). В составе польского клуба точным ударом отметился Кристоффер Вельде (1).
Напомним, что первая встреча завершилась домашней победой «Леха» со счетом 1:0. Таким образом, «Карабах» по сумме двух матчей вышел во второй раунд, где встретится со швейцарским «Цюрихом».
источник: «Советский спорт»