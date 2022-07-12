«Ди Си Юнайтед» объявил о назначении Руни на пост главного тренера

Клуб MLS «Ди Си Юнайтед» объявил о назначении Уэйна Руни на пост главного тренера.

«Уэйн — футбольная легенда и один из самых интересных и многообещающих тренеров в нашем виде спорта. Он уже доказал на ранней стадии карьеры, что знает, как преодолевать с командой все невзгоды», - цитирует пресс-служба «Ди Си Юнайтед» слова сопредседателей клуба Джейсона Левиена и Стива Каплана.

Напомним, что Руни выступал за эту команду в 2018-2020 годах и был ее капитаном.

«Ди Си Юнайтед» будет вторым клубом Руни в должности главного тренера, ранее он возглавлял «Дерби Каунти», который по итогам прошлого сезона вылетел из «Чемпионшипа». Правда, виной этому была, прежде всего, не работа экс-форварда, с клуба сняли 21 очко из-за невыплаты заработной платы.