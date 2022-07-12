Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин: Либо вводите fan-ID во всех городах, либо нигде

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал закон о fan-ID за непоследовательность .

«У нас из-за ведения fan-ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет. Второй момент — где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без fan-ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите fan-ID во всех городах, либо нигде», - приводит слова Карпина «РБ-Спорт».

Добавим, что помимо Ростова-на-Дону «паспорт болельщика» с начала сезона действует в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.