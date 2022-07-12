Полузащитник «Спартака» Крал подпишет контракт с «Шальке»

Чешский полузащитник Алекс Крал подпишет контракт с «Шальке» на один сезон, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Bild.

Напомним, что Крал воспользовался положением ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. Всего за красно-белых он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал на правах аренды в «Вест Хэме», приняв участие лишь в шести встречах лондонцев.