Молдавский «Шериф» прошел боснийский «Зриньски» в квалификации Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Соперником «Шерифа» по первому этапу отбора был клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. В данной стране команды сыграли вничью 0:0, а в ответной встрече судьбу противостояния решил автогол боснийского полузащитника Игора Савича на 22-й минуте. Этот мяч стал единственным в игре, завершившейся со счетом 1:0 в пользу «Шерифа».

Следующий соперник молдавской команды определится в ответном матче между белорусским «Шахтером» и словенским «Марибором». Первая игра между командами закончилась со счетом 0:0.