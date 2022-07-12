«Химки» купили у «Уфы» защитника Никитина

«Химки» объявили о подписании контракта на следующий сезон с защитником «Уфы» Алексеем Никитиным.

Футболист уже прошел предсезонные сборы и медицинский осмотр в составе подмосковного клуба.

«Химки» почти сразу обозначили свой интерес, проявили настойчивость главный тренер и генеральный директор. Показали, что хотят видеть меня в команде, этого было достаточно, я был рад и ждал пока решатся все нюансы. Адаптация ещё идет, официальные игры впереди. Надеюсь, что смогу помочь команде добиться весомых результатов своей игрой. Коллектив здесь прекрасный, хороший костяк из русских ребят, которые прошли первую лигу и прекрасно показывают себя в РПЛ, опасений за команду не было, очень рад оказаться здесь. Требования у каждого тренера свои, постараюсь под них подстроиться. Думаю, что с каждой игрой буду лучше понимать Сергея Николаевича», - приводит слова новичка пресс-служба «Химок».

По данным Transfermarkt, футболист обошелся клубу в 300 тыс. евро.

За «Уфу» Никитин выступал с 2015 года, проведя за команду в общей сложности 136 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Также защитник, который является воспитанником ЦСКА, играл за «Енисей» и «Амкар».