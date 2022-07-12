ЦСКА продаст Бийола «Удинезе» за четыре млн евро

«Удинезе» договорился о трансфере полузащитника ЦСКА Яки Бийола, сообщает Джанлука ди Марцио.

По его данным, итальянский клуб заплатит 4 млн евро, также предусмотрены 500 тыс в виде бонусов и 10 процентов от дальнейшей продажи 23-летнего футболиста.

Зарплата Бийола составит 800 тыс. евро, с «Удинезе» хавбек подпишет пятилетний контракт.

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь мячей и восемь голевых передач. Контракт словенского футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2022/23.