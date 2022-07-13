Криштиану Роналду не станет игроком «ПСЖ» этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Согласно информации ESPN, в парижском клубе считают, что приобретение 37-летнего португальца не является для них подходящим трансфером на данный момент. При этом отмечается, что высокая зарплата футболиста также станет причиной отказа от этой сделки.

Ранее появилась новость о том, что «красные дьяволы» планируют сохранить Криштиану в своем составе.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.