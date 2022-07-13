Общая сумма призовых для участников Лиги чемпионов сезона-2022/23 составит два миллиарда евро

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о призовом фонде еврокубковых турниров на следующий сезон.

Отмечается, что общая сумма выплат составит 3,5 миллиарда евро, из которой 2,032 млрд получат команды-участники Лиги чемпионов. Остальное отправится в казну Лиги Европы (465 млн) и Лиги конференций (235 млн).

Также стало известно, что клуб, вышедший в групповой этап ЛЧ заработает 15,64 млн евро. При этом коллектив получит 2,8 млн, одержав победу в матче своего квартета.

Начиная с плей-офф Лиги чемпионов до финала турнира, суммы выплат для команд будут увеличиваться с 9,6 млн до 15,5. Победитель соревнований заработает дополнительные 4,5 млн.

Напомним, что действующим обладателем ЛЧ является «Реал».