«Спартак» не будет подписывать контракт с бывшим защитником «Краснодара» Налдо

Экс-защитник «Краснодара» Налдо не перейдет в «Спартак» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Как сообщает портал «Метарейтинг», в московской команде отказались от идеи подписания 33-летнего бразильца. Отмечается, что красно-белые считают потенциальную сделку по переходу футболиста нецелесообразной.
Напомним, Налдо выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17. Всего за «быков» он отыграл 24 матча, забив два гола. Также в своей карьере футболист защищал цвета «Эспаньола», «Гранады», «Хетафе», лиссабонского «Спортинга», «Болоньи», «Удинезе», «Крузейро» и «Гремио».
источник: «Метарейтинг»