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«Коринтианс» арендует защитника «Динамо» Бальбуэну до конца сезона-2022/23

Ранее парагвайский футболист принял решение приостановить действие своего контракта с клубом РПЛ.
13 июля 2022 10:24
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, ранее приостановивший свой контракт с бело-голубыми до лета 2023 года, вернется в «Коринтианс».

Как сообщает Globo Esporte, команда из Рио-де-Жанейро арендует 30-летнего парагвайца на один сезон. Отмечается, что в ближайшие дни футболист отправится в Бразилии для завершения сделки.

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Коринтианса» с 2016 по 2018 годы. Затем он перешел в «Вест Хэм».

источник: Globo Esporte
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