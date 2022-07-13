«Коринтианс» арендует защитника «Динамо» Бальбуэну до конца сезона-2022/23

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, ранее приостановивший свой контракт с бело-голубыми до лета 2023 года, вернется в «Коринтианс».

Как сообщает Globo Esporte, команда из Рио-де-Жанейро арендует 30-летнего парагвайца на один сезон. Отмечается, что в ближайшие дни футболист отправится в Бразилии для завершения сделки.

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Коринтианса» с 2016 по 2018 годы. Затем он перешел в «Вест Хэм».