В «Шальке» подтвердили намерение клуба заключить контракт с полузащитником «Спартака» Кралом

Пресс-служба «Шальке» отреагировала на появившуюся новость о том, что в скором времени к команде присоединиться опорный полузащитник «Спартака» Алекс Крал, ранее приостановивший контракт с красно-белыми.

Ранее стало известно, что 24-летний чех проведет сезон-2022/23 в составе гельзенкирхенцев.

– Это правда, что мы намерены подписать Алекса Крала. На самом деле это должен был быть сюрприз… Осталось решить несколько формальных вопросов, поэтому пока мы не можем рассказать больше, – говорится в сообщении представителей клуба Бундеслиги.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. Всего за красно-белых он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал на правах аренды в «Вест Хэме», приняв участие лишь в шести встречах лондонцев.