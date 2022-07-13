«Рома» интересуется возможностью подписания Алексея Миранчука

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях, в подписании 26-летнего россиянина заинтересована «Рома». Отмечается, что римский клуб уже ведет переговоры по переходу хавбека в текущее трансферное окно.

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.