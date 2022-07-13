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Состав высшего менеджмента «Спартака» может претерпеть изменения

При этом позиции Леонида Федуна в структуре клуба будут сохранены.
13 июля 2022 11:10
автор: Владислав Корегин

13 июля стало известно о том, что в высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, речь идет о перестановках в высшем менеджменте красно-белых, которые состоятся в ближайшие дни. При этом отмечается, что изменения не будут касаться Леонида Федуна.

Ранее пресс-служба «Спартака» опровергла слухи о том, что член совета директоров клуба Александр Матыцин, также являющийся вице-президентом «Лукойла», станет новым главой команды.

источник: Чемпионат.com
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