Состав высшего менеджмента «Спартака» может претерпеть изменения

13 июля стало известно о том, что в высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, речь идет о перестановках в высшем менеджменте красно-белых, которые состоятся в ближайшие дни. При этом отмечается, что изменения не будут касаться Леонида Федуна.

Ранее пресс-служба «Спартака» опровергла слухи о том, что член совета директоров клуба Александр Матыцин, также являющийся вице-президентом «Лукойла», станет новым главой команды.