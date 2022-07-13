«Спартак» сообщил о том, что Лука Каттани покинул должность спортивного директора клуба

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что спортивный директор клуба Лука Каттани принял решение покинуть свою должность.

Отметим, что красно-белые поблагодарили 40-летнего итальянца за вклад в успехи команды и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

– Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно, – также говорится в сообщении москвичей.

Напомним, что Каттани занимал свой пост в «Спартаке» с 21 декабря прошлого года. По итогам сезона-2021/22 столичная команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом красно-белые завоевали Кубок России, обыграв «Динамо» (2:1) в финальном матче.