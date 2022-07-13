Агент Миранчука отказался комментировать слухи о том, что «Рома» хочет подписать его клиента

Агент Вадим Шпинев, клиентом которого является атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, ответил на вопрос о том, может ли футболист пополнить состав «Ромы» этим летом.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что в ближайшее время римский клуб планирует вступить в переговоры с «бергамасками» по трансферу 26-летнего россиянина.

– Комментировать слухи по традиции не буду. У Леши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба «Аталанты» и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону, – цитирует Шпинева «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.