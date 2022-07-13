Якубко считает, что «Спартак» не сможет оказать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко считает, что «Зенит» с высокой долей вероятности станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

Отметим, что на протяжении последних четырех сезонов победителем РПЛ неизменно становился петербургский клуб.

– Думаю, игрокам Семака можно уже сейчас вешать золотые медали на шеи. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-лиге. Кто может оказать им сопротивление? «Спартак» точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру, – цитирует Якубко «РБ-Спорт».

Добавим, что ранее «Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

В игре первого тура РПЛ подопечные Сергея Семака проведут гостевую встречу против «Химок» (15 июля), а красно-белые на выезде встретятся с «Ахматом» (16 июля).