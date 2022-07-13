В «Аталанте» заявили, что трансфер Миранчука в «Рому» невозможен

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико сообщил о том, что атакующий полузащитник клуба Алексей Миранчук не перейдет в «Рому».

Ранее стало известно, что в скором времени римляне вступят в переговоры с командой из Бергамо по трансферу 26-летнего россиянина.

– Интерес «Ромы» к Миранчуку? Это неправда. Переход Алексея в «Рому» невозможен, – приводит слова Д’Амико Sport24.ru.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.