Нападающий сборной Украины Ярмоленко стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Айн»

Пресс-служба «Аль-Айна» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился нападающий Андрей Ярмоленко.

По информации источника, 32-летний украинец заключил с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов трудовое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Отметим, что главным тренером команды является экс-наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Ярмоленко покинул состав «Вест Хэма» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за лондонцев с июля 2018 года. Всего в составе «молотобойцев» футболист провел 83 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Также в своей карьере нападающий защищал цвета дортмундской «Боруссии» и киевского «Динамо». За сборную Украины он отыграл 109 встреч (45 голов).