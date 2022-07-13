Каттани мог уйти из «Спартака» в связи с отказом клуба подписать защитника Налдо

Стало известно о том, по какой причине Лука Каттани мог покинуть должность спортивного директора «Спартака».
По информации «Чемпионата», на ситуацию с уходом 40-летнего специалиста повлияло решение руководства красно-белых не поддержать идею подписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо.
Отмечается, что кандидатуру 33-летнего бразильца предлагал сам итальянец. Согласно данным источника, отказ от данного трансфера «стал последней каплей» для Каттани.
Напомним, что Каттани занимал свой пост в «Спартаке» с 21 декабря прошлого года. По итогам сезона-2021/22 столичная команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ. При этом красно-белые завоевали Кубок России, обыграв «Динамо» (2:1) в финальном матче.
источник: Чемпионат.com