«Барселона» объявила о том, что клуб договорился о переходе нападающего «Лидса» Рафиньи

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья в скором времени должен стать игроком «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, руководство сине-гранатовых достигло договоренности с командой АПЛ о перехода 25-летнего бразильца этим летом. Отмечается, что игрок подпишет контракт с испанцами после того, как пройдет медобследование.

Ранее в СМИ появлялась новость о том, что каталонцы заплатят за форварда 58 миллионов евро.

Напомним, что Рафинья выступает за «Лидс» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за «павлинов» 67 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл девять встреч (3 гола).