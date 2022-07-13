ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг объявил о своем уходе из команды

Английский футболист станет игроком «Челси».
13 июля 2022 15:13
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в своих соцсетях попрощался с клубом, а также болельщиками «горожан».

Ранее стало известно, что 27-летний англичанин продолжит свою карьеру в «Челси». При этом игрок подпишет с лондонцами пятилетний контракт, а сумма его трансфера составит около 60 миллионов евро.

– Семь сезонов. 11 трофеев. Целая жизнь воспоминаний. Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной, – написал Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 337 матчей, забил 131 гол и отдал 94 результативных передачи. Вместе с «манкунианцами» нападающий завоевал 12 трофеев, в том числе став четырехкратным чемпионом Англии.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг объявил о своем уходе из команды
Английский футболист станет игроком «Челси».
13.07.2022 15:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» объявила о том, что клуб договорился о переходе нападающего «Лидса» Рафиньи
В ближайшие дни о трансфере бразильского футболиста будет объявлено официально.
13.07.2022 14:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семак официально продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25
Семак официально продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25
Российский наставник тренирует команду из Санкт-Петербурга с весны 2018 года.
13.07.2022 14:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять руководящую должность в «Спартаке»
Отечественный специалист входит в число кандидатов красно-белых.
13.07.2022 14:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Уфе» сообщили о том, что «Маритиму» хочет приобрести нападающего клуба Агаларова
В «Уфе» сообщили о том, что «Маритиму» хочет приобрести нападающего клуба Агаларова
Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в шесть миллионов евро
13.07.2022 13:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Каттани мог уйти из «Спартака» в связи с отказом клуба подписать защитника Налдо
13 июля московский клуб объявил об уходе итальянского специалиста.
13.07.2022 12:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нападающий сборной Украины Ярмоленко стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Айн»
Нападающий сборной Украины Ярмоленко стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Айн»
Футболист подписал с командой однолетний контракт.
13.07.2022 12:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Аталанте» заявили, что трансфер Миранчука в «Рому» невозможен
«Бергамаски» опровергли возможный переход россиянина в римский клуб.
13.07.2022 12:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Якубко считает, что «Спартак» не сможет оказать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ
На протяжении последних четырех сезонов кряду победителем чемпионата России становился клуб из Санкт-Петербурга.
13.07.2022 12:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Миранчука отказался комментировать слухи о том, что «Рома» хочет подписать его клиента
Представитель российского футболиста заявил, что его подопечный с воодушевлением готовится к сезону-2022/23 в расположении «Аталанты».
13.07.2022 11:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Третий по деньгам в истории НХЛ! Как Малкин дожал «пингвинов»
Евгений Малкин, судя по всему, останется в «Питтсбург Пингвинз» до конца своей замечательной карьеры, все-таки подписав с клубом новый четырехлетний контракт.
У нового генспонсора РПЛ возникли первые разногласия с клубами. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Гран-при по фигурному катанию без России, но с Англией! Абсурд или эксперимент?
Международная федерация катания на коньках назвала места проведения всех турниров серии Гран-при нынешнего года. Вместо привычных России и Китая этапы примут Финляндия и Великобритания.
Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет
38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«За «Колорадо» лед буду грызть!» Правила жизни Валерия Ничушкина, русского героя Кубка Стэнли-2022
Валерий Ничушкин получил 8-летний контракт от «Колорадо Эвеланш», пройдя в НХЛ очень сложный путь от неудачника до суперзвезды чемпионской команды. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил российский форвард о своих взлетах и падениях.
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика