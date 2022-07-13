Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг объявил о своем уходе из команды

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в своих соцсетях попрощался с клубом, а также болельщиками «горожан».

Ранее стало известно, что 27-летний англичанин продолжит свою карьеру в «Челси». При этом игрок подпишет с лондонцами пятилетний контракт, а сумма его трансфера составит около 60 миллионов евро.

– Семь сезонов. 11 трофеев. Целая жизнь воспоминаний. Я приехал в Манчестер в 20 лет. Сегодня я ухожу мужчиной, – написал Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 337 матчей, забил 131 гол и отдал 94 результативных передачи. Вместе с «манкунианцами» нападающий завоевал 12 трофеев, в том числе став четырехкратным чемпионом Англии.