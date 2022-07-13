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«Барселона» получит более 300 миллионов евро от продажи телевизионных прав

Каталонский клуб надеется использовать часть этой суммы для усиления своего состава летом 2022 года.
13 июля 2022 15:52
автор: Владислав Корегин

«Барселона» в скором времени получит крупную сумму денег от продажи своих телевизионных прав. Об этом сообщает Marca.

Согласно данным источника, сине-гранатовые заработают 320-330 миллионов евро. Отмечается, что большая часть этой суммы будет выделено на оформление трансферов. Тем самым, каталонцы постараются приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски, вингера «Лидса» Рафинью и защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Также к испанской команде могут присоединиться защитники «Челси» Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта, а также хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

источник: Marca
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