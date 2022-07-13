«Торпедо» назвало бюджет клуба на будущий сезон

Президент «Торпедо» Денис Маслов назвал бюджет клуба, заложенный на сезон-2022/23.

«Порядка 1,4 млрд рублей. Но что такое бюджет клуба? Правильно, трансферы, зарплаты игроков и всех остальных сотрудников, расходы на перелеты, «Торпедо-2», академия. Это еще оплата тренировочных сборов, оплата тренировок в «Лужниках», гостиниц, когда мы заезжаем перед играми, гостиниц, которые на выездах, перелетов и много всего остального», - приводит слова Маслова «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» выиграло чемпионат ФНЛ-1, набрав в 38 матчах 75 очков, благодаря чему завоевало место в российской премьер-лиге.

Главным тренером черно-белых является Александр Бородюк, чей штаб продлил контракты с клубом на будущий год.