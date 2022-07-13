«Динамо» не может договориться с «Гуарани» по поводу цены за защитника Роберто Фернандеса

Московское «Динамо» не может сойтись с «Гуарани» по цене за защитника парагвайского клуба Роберто Фернандеса.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 млн евро, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Альмерия», «Атлетико Минейро», «Бока Хуниорс» и еще один клуб из Бразилии», - сообщает источник «Чемпионата», близкий к футболисту.

Напомним, ранее сам защитник дал согласие на переход в московскую команду.

В составе «Гуарани» Фернандес отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.