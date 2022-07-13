Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов» в первом туре РПЛ

Российский футбольный союза назвал судей и инспекторов матчей первого тура нового сезона РПЛ.
«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; VAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Чеботарёв.
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.
«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; VAR – Артём Любимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Эдуард Малый.
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; VAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; VAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Зуев.
Напомним, что новый сезон начнется 15 июля, заключительные матчи первого тура пройдут 17-го числа.