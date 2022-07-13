ЦСКА - о новом владельце: Можем подтвердить, что появился новый стратегический партнер

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо ответил на вопрос по поводу информации о том, что инвестиционная группа «Тринфико» станет основным акционером клуба.

«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнер. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», - цитирует Брейдо «Чемпионат».

Напомним, ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Тринфико» выкупит 77 процентов акций у ВЭБ.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.