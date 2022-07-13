«Челси» объявил о покупке нападающего «Манчестер Сити» Стерлинга

«Челси» объявил о покупке нападающего Рахима Стерлинга у «Манчестер Сити».

С форвардом заключили пятилетний контракт.

«Лондон - мой дом и место, где все для меня начиналось, удивительно, что теперь у меня есть возможность неделю за неделей играть перед друзьями и семьей на «Стэмфорд Бридж». Я правда с нетерпением жду скорой встречи с фанатами», - приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 55 млн евро.

Напомним, что Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 337 матчей, забил 131 гол и отдал 94 результативных передачи. Вместе с «манкунианцами» нападающий завоевал 12 трофеев, в том числе став четырехкратным чемпионом Англии.