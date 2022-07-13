Азмун шутя предложил Дзюбе перейти в «Рубин»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун продолжает шутить над бывшим партнером по «Зениту» Артемом Дзюбой.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» в связи с завершением контракта и на данный момент поддерживает свою форму в казанском «Рубине».

«Почему он не пойдет в «Рубин»? Иди в первую лигу и играй там! Какие проблемы? Теперь он уже старый, так что в самый раз», - приводит слова иранского футболиста Sport24.ru.

Добавим, что Азмун начинал в «Рубине» карьеру на взрослом уровне и провел за казанскую команду 77 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 14 голевых передач.