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Азмун шутя предложил Дзюбе перейти в «Рубин»

Казанская команда следующий сезон проведет в Первом дивизионе.
13 июля 2022 20:49
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Байера» Сердар Азмун продолжает шутить над бывшим партнером по «Зениту» Артемом Дзюбой.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» в связи с завершением контракта и на данный момент поддерживает свою форму в казанском «Рубине».

«Почему он не пойдет в «Рубин»? Иди в первую лигу и играй там! Какие проблемы? Теперь он уже старый, так что в самый раз», - приводит слова иранского футболиста Sport24.ru.

Добавим, что Азмун начинал в «Рубине» карьеру на взрослом уровне и провел за казанскую команду 77 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 14 голевых передач.

источник: Sport24.ru
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