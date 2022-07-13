«Буде-Глимт» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Шериф» сыграет с «Марибором»

Норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, в ответной встрече первого квалификационного раунда проиграл «Клаксвику» из Фарерских островов со счетом 1:3.

В составе фарерской команды забивали Мадс Миккельсен (12-я минута), Якуп Анреасен (20) и Якуп Андреасен (85), у норвежского клуба пенальти реализовал Виктор Бониваце.

В первом матче «Буде-Глимт» одержал победу со счетом 3:0, таким образом именно он вышел в следующий этап.

Также определился соперник «Шерифа» по второму квалификационному раунду.

Словенский «Морибор» после ничьи в первой игре победил белорусский «Шахтер» во второй - со счетом 2:0.

Дубль оформил норвежец Роко Батурина (12, 56).