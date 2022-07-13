Александр Мостовой стал главным тренером медиаклуба «Катюша»

Александр Мостовой стал главным тренером медийного футбольного клуба «Катюша».

В «Катюше» рассказали, как убеждали легенду российского футбола согласится на предложение.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причем ребята с животом: кто-то выпивает… Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?». Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение», - приводит «Чемпионат» слова продюсера «Катюши».

Под руководством Мостового будут играть в том числе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, а также звезды шоу-бизнеса Джиган и Натан.