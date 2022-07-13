«Ференцварош» Черчесова разгромил «Тобол» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В ответной игре первого раунда «Ференцварош» переиграл «Тобол» из Казахстана со счетом 4:1.
За венгерский клуб дубль оформил Адама Траоре (4-я и 17-я минуты), также забили Айсса Лайдуни (21) Форчун Бэсси (74), у казахстанской команды голом отличился Игорь Сергеев, которому ассистировал экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич (23).
Добавим, что «Тобол» с 81-й минуты был в меньшинстве, так как Серикжан Мужиков за три минуты получил две желтые карточки.
Следующим соперником команды Черчесова в квалификации Лиги чемпионов будет словацкий «Слован».
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Ответная игра
«Ференцварош» (Венгрия) - «Тобол» (Казахстан) - 4:1 (3:1)
Голы: Траоре, 4, 17; Лайдуни, 21; Бэсси, 74 - Сергеев, 23
Удаление: Серикжан, 81 ( «Тобол» )