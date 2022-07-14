Видаль официально пополнил состав «Фламенго»

Центральный полузащитник сборной Чили Артуро Видаль стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что 35-летний хавбек присоединился к бразильской команде на правах свободного агента, подписав трудовое соглашение до 31 декабря 2023 года. Ранее игрок договорился о досрочном расторжении контракта с «Интером».

Напомним, что Видаль выступал за клуб Серии А с сентября 2020 года. В общей сложности он провел за «нерадзурри» 71 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Барселоны», «Баварии», «Байера» и «Ювентуса». В составе сборной Чили он отыграл 133 встречи (32 гола).